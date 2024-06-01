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More than a Dive

More than a Dive Griechenland - S2 E1

Red Bull TVStaffel 2Folge 1vom 01.06.2024
More than a Dive Griechenland - S2 E1

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More than a Dive

Folge 1: More than a Dive Griechenland - S2 E1

53 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Auftakt zur Jubiläumssaison am Vouliagmeni-See in Athen: Der neue Austragungsort fordert die Diver mit Off-the-Cliff-Runde, neuem Bewertungssystem und dreitägigem Wettkampfformat.

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