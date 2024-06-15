Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 2Folge 2vom 15.06.2024
54 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Athlet:innen vollführen wagemutige Dives vom Dach des Bostoner Institute of Contemporary Art, um den 100. Stopp in der Geschichte der Red Bull Cliff Diving World Series zu zelebrieren.

