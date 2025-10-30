Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Zweiter Versuch! Die Morlocks begeben sich erneut auf Schatzsuche.

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 30.10.2025
Zweiter Versuch! Die Morlocks begeben sich erneut auf Schatzsuche.

89 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Michael Manousakis ist im Besitz einer mysteriösen Karte aus dem Ersten Weltkrieg, die zu einem verborgenen Schatz auf einer Ägäis-Insel führen soll. Nach einem gescheiterten Versuch möchte er nun mit einem Team erneut von Kreta aus aufbrechen. Entschlossen, den Schatz zu heben, stellt Michael in Peterslahr eine Expedition zusammen. Doch logistische Herausforderungen drohen: Welches Boot wird sie zur Insel bringen?

