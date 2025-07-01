MotherFatherSon
Folge 1: Episode 1
60 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16
Medienmogul Max Finch reist nach London, um seinen politischen Einfluss weiter auszubauen. Seine Ex-Frau engagiert sich inzwischen für Obdachlose, während Sohn Caden eine Zeitung leitet und immer mehr am Erwartungsdruck seines Vaters zusammenbricht - bis ihn schließlich ein Schlaganfall ereilt. Während er ums Überleben kämpft, gerät das Unternehmen ins Wanken. Eine Journalistin wittert ihre Chance: Sie kennt die dunklen Geheimnisse der Finchs und ist bereit, sie offenzulegen.
Alle Staffeln im Überblick
MotherFatherSon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Politik
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH