Folge 2: Episode 2
Cadens Schlaganfall hinterlässt tiefe Spuren: Er spricht unbedacht und offenbart Geheimnisse, die unter Verschluss gehalten werden müssen, was Max dazu veranlasst, ihn heimlich abzuhören. Die Situation eskaliert, als Caden im Krankenhaus einen psychischen Zusammenbruch erleidet und sich selbst verletzt. Die Folgen bedrohen nicht nur seine Gesundheit, sondern auch das gesamte Familiengefüge.
