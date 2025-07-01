Zum Inhalt springenBarrierefrei
MotherFatherSon

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt ohne Werbung streamen

MotherFatherSon

Folge 3: Episode 3

58 Min.Ab 12

Max möchte sein Imperium nach Mexiko erweitern. In Gesprächen mit Politikern beteuert er, nur geschäftliche Interessen zu verfolgen, doch sein wahres Motiv bleibt undurchsichtig. Während er durch Straßenmärkte streift, ringt er innerlich mit der Situation seines Sohnes, der in einem Militärkrankenhaus wieder zu alten Kräften kommen soll. Als Max jedoch nach London zurückkehrt, erkennt er, dass Caden keinen Platz mehr in seinem Unternehmen haben kann.

MotherFatherSon
SAT.1 emotions
MotherFatherSon

MotherFatherSon

