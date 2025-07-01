MotherFatherSon
Folge 4: Episode 4
57 Min.Ab 16
Max will Einfluss auf die britischen Wahlen nehmen und unterstützt eine Kandidatin, die seinen Ambitionen dient. Doch von allen Seiten lauern Gefahren: Während die Journalisten Maggie und Nick dem Finch-Imperium illegale Spionage nachweisen wollen, wächst die Bedrohung aus den eigenen Reihen. Max' eigener Sohn beginnt, brisante Geheimnisse preiszugeben - und riskiert damit, das Lebenswerk seines Vaters zu zerstören.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Politik
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH