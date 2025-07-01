Zum Inhalt springenBarrierefrei
MotherFatherSon

Episode 4

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Episode 4

MotherFatherSon

Folge 4: Episode 4

57 Min.Ab 16

Max will Einfluss auf die britischen Wahlen nehmen und unterstützt eine Kandidatin, die seinen Ambitionen dient. Doch von allen Seiten lauern Gefahren: Während die Journalisten Maggie und Nick dem Finch-Imperium illegale Spionage nachweisen wollen, wächst die Bedrohung aus den eigenen Reihen. Max' eigener Sohn beginnt, brisante Geheimnisse preiszugeben - und riskiert damit, das Lebenswerk seines Vaters zu zerstören.

