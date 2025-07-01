MotherFatherSon
Folge 7: Episode 7
57 Min.Ab 12
Max steht vor einem Scheiterhaufen: Sein Sohn Caden plant, die illegalen Machenschaften seines Vaters öffentlich zu gestehen, während Max' schwangere Frau Sofia droht, ihn zu verlassen. Verschärft wird die Situation durch den Tod von Saif, dem Sohn des Premierministers, den viele mit Max' Enthüllungen in Verbindung bringen. Die Gesellschaft ist gespalten, Unruhen brechen aus. Verzweifelt versucht Max, die Kontrolle zu behalten ...
Genre:Drama, Politik
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
