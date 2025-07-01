MotherFatherSon
Folge 8: Episode 8
59 Min.Ab 12
Nach Angela Howards überraschendem Wahlsieg verlässt Max das Land. Zuvor gelingt ihm ein ausgeklügelter Plan: Er bietet Kathryn die Leitung seiner Zeitungen an, wenn sie Caden zum Schweigen bringt. Kathryn willigt ein, in der Hoffnung, von innen heraus einen Wandel zu bewirken. In Mexiko wird Max' Sohn geboren, doch trotz seiner Freude zeigen sich bereits Anzeichen, dass er seine manipulativen Gewohnheiten nicht ablegen kann.
Genre:Drama, Politik
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH