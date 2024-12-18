Zum Inhalt springenBarrierefrei
MotoGP™: Großer Preis von Österreich

53 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Von 15. bis 17. August 2025 gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports am Red Bull Ring. Stars wie Francesco Bagnaia (Ducati) oder Brad Binder (KTM) werden sich spannende Duelle liefern. Am Spielberg wird gleich in 5 Klassen um WM-Punkte gekämpft: MotoGP™, Moto2, Moto3, MotoGP Red Bull Rookies Cup und MotoE.

