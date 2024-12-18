MotoGP™: Großer Preis von ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.12.2024
Von 15. bis 17. August 2025 gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports am Red Bull Ring. Stars wie Francesco Bagnaia (Ducati) oder Brad Binder (KTM) werden sich spannende Duelle liefern. Am Spielberg wird gleich in 5 Klassen um WM-Punkte gekämpft: MotoGP™, Moto2, Moto3, MotoGP Red Bull Rookies Cup und MotoE.
