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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Ein individueller Bergblick

HGTVFolge vom 21.01.2019
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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 21.01.2019: Ein individueller Bergblick

21 Min.Folge vom 21.01.2019

Dan und Karen Keene leben mit ihren beiden Söhnen in Montpelier, Vermont, verbringen aber jede freie Minute in den Bergen. Nun hat die Familie beschlossen, Montpelier zu verlassen und in die gemütliche Kleinstadt Stowe, am Fuße des Mount Mansfield zu ziehen. Hier haben sie im Sommer unzählige Wanderwege vor der Tür, im Winter gibt es hervorragende Ski- und Snowboard-Möglichkeiten. Was den Keenes zu ihrem Glück noch fehlt, ist ein passendes Haus. Mit ihrem Budget von 1,4 Millionen Dollar macht sich Makler Bobby auf die Suche nach einer Immobilie, die einen perfekten Panoramablick, ein offenes Wohnkonzept und genügend Platz für die Kids bietet.

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