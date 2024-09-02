Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 02.09.2024: Hi Josh, bye Josh
44 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Josh Carmon hat in seiner Mud-Racer-Karriere schon diverse Trophäen abgeräumt. Sein Ziel ist die Teilhaberschaft an einem Offroad-Park. Als frisch gebackener Sieger würde er sich leichter tun, geeignete Geschäftspartner zu finden. Ein Triumph beim Rennen gegen seinen schärfsten Rivalen Bryce Sparks käme ihm deshalb sehr gelegen. Die beiden Männer treten auf einer 365 Meter langen Piste mit drei großen Schlammlöchern und zwei Haarnadelkurven gegeneinander an. Beim Finish springt man über die Ziellinie. Der Parcours wird den Fahrern alles abverlangen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.