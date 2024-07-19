Die Stimmung kocht und die Murmeln rollenJetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 2: Die Stimmung kocht und die Murmeln rollen
90 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 6
Viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei - bei "Murmel Mania" ist das aber ganz anders. Die Köche Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Steffen Henssler liefern sich erbitterte Murmel-Kämpfe und gehen bei jedem Spiel aufs Ganze! Wer hat die flottesten Murmeln und kann mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an den kunstvollen Themen-Murmelbahnen absahnen - und seinem Publikum schließlich einen besonders großen Geldregen bescheren? Schau dir jetzt die spannende ganze Folge an!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murmel Mania
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH