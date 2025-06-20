Nervenkitzel im Murmel Mania-FinaleJetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 4: Nervenkitzel im Murmel Mania-Finale
92 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Im großen Finale treten die Gewinnerinnen und Gewinner der drei ersten Ausgaben noch einmal gegeneinander an - dann entscheidet sich, welcher Promi sich zum großen Murmel-Champion bei "Murmel Mania" schnippt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Murmel Mania
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH