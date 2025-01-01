Nacktes Österreich
Folge 2: Episode 2
46 Min.Ab 6
Für seinen neuen Fotokalender schlüpft der Kultfotograf Freddy höchstpersönlich in die Figur des Riesenaffen King Kong. Außerdem startet er sein erstes Fotoshooting mit dem Model Alexia. Nackttänzerin Wendy Night präsentiert unterdessen ihre Burlesque-Show auf der Wiener Donauinsel. Tom und Silvia sind stets auf der Suche nach neuen, "nackten" Erfahrungen: Die beiden haben sich vorgenommen, unbekleidet den Rodelberg runterzufahren.
Nacktes Österreich
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
