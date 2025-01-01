Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Was ist schlimmer, als fernab der Zivilisation zu stranden? Wenn man dabei auch noch nackt ist! Dieser Herausforderung müssen sich in dieser Show zwei Fremde für 21 Tage stellen.
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
In der US-amerikanischen Reality Show Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis geht es nicht um einen fröhlichen FKK-Urlaub, sondern um den nackten Kampf ums Überleben. Zufällig gewürfelte Paare, die sich vorher noch nie gesehen haben, müssen 21 Tage in den unwirtlichsten Regionen der Welt überstehen - ohne Ausrüstung und Nahrungsvorräte. Durch die Gefahren, die ihnen auf den Survival-Trips drohen, wird die fehlende Garderobe schnell zur Nebensache. Jede Folge der Sendung findet an einem anderen Ort statt. Auf Borneo in der afrikanischen Serengeti oder im undurchdringlichen Dschungel Costa Ricas haben ganz andere Dinge Priorität. Die nackten Pärchen müssen nicht nur Wasser und Nahrung auftreiben, sie müssen sich auch vor gefährlichen Tieren schützen. Denn hungrige Hyänen, riesige Krokodile und aggressive Giftschlangen machen den Teilnehmer*innen das Leben schwer.
Ablauf der Serie Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Jede Folge beginnt mit der Vorstellung des Pärchens. Anhand ihrer Fähigkeiten wird ihr “Survival Index” bestimmt: Wie wahrscheinlich ist ihr Überleben in der Wildnis? Danach werden der nackte Mann und die nackte Frau an einem verlassenen Ort ausgesetzt. Dort suchen sie zunächst nach Trinkwasser und Nahrung. Schließlich müssen die Abenteurer einen Unterschlupf bauen und Feuer machen. Dafür bekommen sie einzig eine Umhängetasche mit einer groben Karte und einem persönlichen, hilfreichen Gegenstand. Außerdem haben sie ein drahtloses Mikrofon als Halskette und ein Handfunkgerät, damit sie im Notfall die in Reichweite befindlichen Produzent*innen kontaktieren können. Am letzten Tag müssen sie mehrere Kilometer zu einem Abholpunkt marschieren. Schließlich werden die nackten Survivors mit ihrem Anfangszustand verglichen. Der Vergleich beinhaltet ein Vorher-Nachher-Bild, den Gewichtsverlust des Paares und den neuen Survival Index.
In seltenen Fällen brechen die Teilnehmer*innen das Experiment vorzeitig ab. Das geschieht vor allem aus medizinischen Gründen wie Erschöpfung oder akuten Erkrankungen. Vereinzelt zwingt auch das Wetter zum Abbruch.
Hinter die Kulissen von Naked Survival
Die Reality-Sendung Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis läuft bereits seit 2013 auf Discovery Channel. Mittlerweile gibt es mehr als 63 Folgen in mehr als acht Staffeln. Dabei dauert jede Episode rund 43 Minuten und handelt immer von unterschiedlichen Abenteuer-Paaren. Seit 2015 gibt es auch den Ableger Naked Survival XXL mit sechs Männern und sechs Frauen, die nicht 21 sondern 40 Tage in der Wildnis überleben müssen.
Wenn du deine Überlebensskills mittesten möchtest, kannst du nun ganze Folgen von Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis kostenlos auf Joyn streamen.