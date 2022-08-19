Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 19.08.2022: Das verlassene Dorf
44 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12
Der Okavango mündet nicht ins Meer, sondern verzweigt sich und versickert in der Savanne. So entstand im Norden von Botswana ein Mosaik aus mückenverseuchtem Sumpfland und Wasserflächen, an denen sich die gefährlichsten Tiere Afrikas tummeln. An die neue Umgebung müssen sich Marissa und ihr Survival-Partner Gabriel erst gewöhnen, denn in der Wildnis streifen riesige Elefanten und Flusspferde umher. Das zufällig zusammengewürfelte Paar schlägt sein Lager in der Nähe eines verlassenen Dorfes auf, das vor vielen Jahren von Einheimischen errichtet wurde.
