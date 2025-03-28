Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 28.03.2025: Eine riskante Entscheidung
45 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Die dünne Höhenluft in der Sierra Madre kann schnell zu Schwächeanfällen führen. In dem schwer zugänglichen Gebirge gibt es zudem eine große Jaguar-Population. Und Terra verzichtet beim Überlebenskampf in Mexiko ohne Not auf einen Feuerstarter. Diese Entscheidung war möglicherweise ein großer Fehler. Fernando geht unterdessen in Südafrika mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, um sich mit Nahrung zu versorgen. Der Survival-Kandidat hat im Vorfeld der Challenge sehr viel geübt. Aber in der Savanne kommt ihm eine territoriale Elefantenherde in die Quere.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.