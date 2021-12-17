Naked Survival XXL
Folge vom 17.12.2021: Folge 3
88 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12
Im Wasser ist der Alligator in seinem Element. Deshalb versuchen Matt, Rylie und Ryan das Tier mit einer Schnur an Land zu ziehen. Wenn es dem Trio gelingt, das Reptil zu erlegen, ist die Nahrungsversorgung der „Naked Survival“-Kandidat:innen im Atchafalaya Basin für eine Weile gesichert. Gary präsentiert seinen Teamgefährt:innen unterdessen ein totes Gürteltier, das er in den Sümpfen des US-Bundesstaates Louisianas gefunden hat. Die Versuchung ist groß, aber Max und Amber beäugen die Jagdbeute kritisch. Ist das Fleisch des Vierbeiners noch essbar?
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6, Season 8-9: Warner Bros. Discovery, Inc.