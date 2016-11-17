Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naturschützer im Einsatz

Bolivien

Doku überStaffel 2Folge 4vom 17.11.2016
Bolivien

BolivienJetzt kostenlos streamen

Naturschützer im Einsatz

Folge 4: Bolivien

53 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 6

Bolivien liegt im Herzen Lateinamerikas. Zusammen mit Paraguay ist es das einzige Land Südamerikas ohne Kontakt zum Meer. Die Bevölkerung setzt sich aus mehreren ethnischen Gruppen zusammen. Für die meisten Volksgruppen Boliviens ist die Erde heilig. Die „Pachamama“, die „Mutter Erde“, besitzt in Bolivien eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang verabschiedete die Regierung 2012 ein weltweit einzigartiges Gesetz – das Gesetz der Mutter Erde. Dieses Gesetz stellt die Rechte der Natur mit denen von Menschen und Tieren gleich. Und schafft so perfekte Bedingungen für Boliviens Naturschützer, die ihre „Mutter Erde“ behüten. Die Dokumentation begegnet den Naturschützern, die sich für den Erhalt der vielfältigen Natur- und Pflanzenwelt einsetzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Naturschützer im Einsatz
Doku über
Naturschützer im Einsatz

Naturschützer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen