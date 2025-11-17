Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 3: Villa Winter
43 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Die Villa des deutschen Ingenieurs Gustav Winter auf der Insel Fuerteventura sollte angeblich landwirtschaftlichen Zwecken dienen. Doch die abgeschiedene Lage sowie die architektonischen Besonderheiten deuten auf eine ganz andere Nutzung hin. War die Villa Winter ein Zwischenstopp auf der "Rattenlinie", einer prominenten Fluchtroute der Nazis, Richtung Südamerika?
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./