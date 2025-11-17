Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Villa Winter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 17.11.2025
Villa Winter

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 3: Villa Winter

43 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Die Villa des deutschen Ingenieurs Gustav Winter auf der Insel Fuerteventura sollte angeblich landwirtschaftlichen Zwecken dienen. Doch die abgeschiedene Lage sowie die architektonischen Besonderheiten deuten auf eine ganz andere Nutzung hin. War die Villa Winter ein Zwischenstopp auf der "Rattenlinie", einer prominenten Fluchtroute der Nazis, Richtung Südamerika?

Kabel Eins Doku
