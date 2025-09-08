Geheime RadartechnologieJetzt kostenlos streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 3: Geheime Radartechnologie
44 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Im Jahr 1942 verlieren die Alliierten den Luftkrieg. Welche Technologie ermöglicht der deutschen Luftwaffe den Sieg? Auf der verzweifelten Suche nach Antworten richtet der britische Geheimdienst seine Aufmerksamkeit auf eine mysteriöse Anlage im französischen Bruneval.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./