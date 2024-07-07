Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.Jetzt kostenlos streamen
Nerd in the Dirt
Folge 1: Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.
23 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 6
In der ersten Folge brechen die Nerds zu ihrem größten Abenteuer auf, doch zuerst müssen sie Verpflegung und Ausrüstung besorgen. Ob das ohne jegliche Erfahrung gut für die Nerds läuft? Werden sie bereit sein für die große Aussetzung in der Wüste?
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn