New York Homicide

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 11vom 29.11.2023
New York Homicide

Folge 11: Spurlos verschwunden

40 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12

An einem eiskalten Januarmorgen hat der Freund einer 39-jährigen Unternehmerin einen schrecklichen Verdacht. Seine Partnerin hat ohne Schlüssel und Geldbörse das Haus verlassen und reagiert nicht auf Anrufe. Von der Frau fehlt jede Spur.

Kabel Eins Doku
