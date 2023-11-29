New York Homicide
Folge 11: Spurlos verschwunden
40 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
An einem eiskalten Januarmorgen hat der Freund einer 39-jährigen Unternehmerin einen schrecklichen Verdacht. Seine Partnerin hat ohne Schlüssel und Geldbörse das Haus verlassen und reagiert nicht auf Anrufe. Von der Frau fehlt jede Spur.
