New York Homicide
Folge 4: Falsches Spiel
40 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Der Mord an einer jungen Frau aus einer orthodoxen jüdischen Gemeinde wirft Fragen auf. Die Leiche liegt nackt auf dem Boden ihres Schlafzimmers. Die Ermittler tauchen in das Leben der 18-Jährigen ein und erkennen, dass es einige Geheimnisse zu lüften gibt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH