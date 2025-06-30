Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 30.06.2025
Folge 4: Falsches Spiel

40 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Der Mord an einer jungen Frau aus einer orthodoxen jüdischen Gemeinde wirft Fragen auf. Die Leiche liegt nackt auf dem Boden ihres Schlafzimmers. Die Ermittler tauchen in das Leben der 18-Jährigen ein und erkennen, dass es einige Geheimnisse zu lüften gibt.

