New York Homicide
Folge 5: Zweifel an der Zeugin
39 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Ein lesbisches Pärchen wird in den eigenen vier Wänden in Brooklyn brutal angegriffen. Eine Frau kommt ums Leben. Die Polizisten haben Zweifel an der Aussage der Zeugin. Die LGBTQ-Gemeinde im Viertel ist außer sich vor Wut über das Vorgehen der Ermittler und fordern, dass sofort nach dem wahren Täter gesucht wird.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH