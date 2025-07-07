Zum Inhalt springenBarrierefrei
New York Homicide

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 07.07.2025
Folge 5: Zweifel an der Zeugin

39 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Ein lesbisches Pärchen wird in den eigenen vier Wänden in Brooklyn brutal angegriffen. Eine Frau kommt ums Leben. Die Polizisten haben Zweifel an der Aussage der Zeugin. Die LGBTQ-Gemeinde im Viertel ist außer sich vor Wut über das Vorgehen der Ermittler und fordern, dass sofort nach dem wahren Täter gesucht wird.

Kabel Eins Doku
