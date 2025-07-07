New York Homicide
Folge 6: Mörderischer Broadway
40 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Im zarten Alter von 17 Jahren verlässt Catherine ihre Heimat Ohio, um Tänzerin am Broadway in New York zu werden. Drei Jahre später wird sie in ihrer Wohnung in Manhattan tot aufgefunden. In der Nähe der Leiche liegt ein entscheidender Hinweis.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH