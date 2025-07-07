Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Doku Staffel 1 Folge 6 vom 07.07.2025
Folge 6: Mörderischer Broadway

40 Min. Folge vom 07.07.2025 Ab 12

Im zarten Alter von 17 Jahren verlässt Catherine ihre Heimat Ohio, um Tänzerin am Broadway in New York zu werden. Drei Jahre später wird sie in ihrer Wohnung in Manhattan tot aufgefunden. In der Nähe der Leiche liegt ein entscheidender Hinweis.

Kabel Eins Doku
