New York Homicide
Folge 1: Tod im Badezimmer
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Im Jahr 2009 wurde Shele Covlin tot in ihrem Badezimmer aufgefunden. Zunächst gehen die Ermittler von einem Unfall aus, weshalb die 47-Jährige aufgrund ihres Glaubens innerhalb von 24 Stunden und ohne Autopsie beigesetzt wird. Doch schon bald stellt die Polizei fest, dass es sich um einen Mord handelt, woraufhin die Leiche exhumiert wird.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH