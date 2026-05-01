New York Homicide
Folge 10: Verbrechen aus Hass
39 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Der brutale Mord an Julio Rivera erschüttert die homosexuelle Gemeinschaft in Queens. Der 29-Jährige wird auf einem Schulhof mit einem Klauenhammer und einer Rohrzange angegriffen und erstochen. Während die Polizei zunächst von einem Drogendeal ausgeht, sind seine Freunde überzeugt, dass es sich um ein Hassverbrechen handelt. Julios Partner Alan Sack und der Aktivist Matt Foreman organisieren Proteste und üben massiven Druck auf die Behörden aus.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH