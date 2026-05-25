Ein getarnter Serienkiller in New YorkJetzt kostenlos streamen
New York Homicide
Folge 13: Ein getarnter Serienkiller in New York
41 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
In einem New Yorker Nachtclub kommt es zu einer tödlichen Schießerei. Der Türsteher Stephen Sakai erschießt mehrere Menschen, darunter Gustavo Cuadros. Dessen Bruder Julian und Bandkollege Yeison werden schwer verletzt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Sakai möglicherweise mit weiteren ungelösten Morden in Brooklyn in Verbindung steht.
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH