Falsche Fährten und erfundene AlibisJetzt kostenlos streamen
New York Homicide
Folge 14: Falsche Fährten und erfundene Alibis
39 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Die Kriminaltechnikerin Michelle Lee wird in ihrer Wohnung brutal ermordet aufgefunden. Für das NYPD beginnt eine intensive Suche nach dem Täter - besonders, da das Opfer zur Polizeifamilie gehörte. Der Täter scheint den Tatort manipuliert zu haben, um die Ermittler in die Irre zu führen. Erst durch akribische Arbeit, Überwachungsvideos und DNA-Spuren können die Detectives die Lügen eines Verdächtigen entlarven.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH