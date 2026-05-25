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New York Homicide

Falsche Fährten und erfundene Alibis

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 25.05.2026
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New York Homicide

Folge 14: Falsche Fährten und erfundene Alibis

39 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Die Kriminaltechnikerin Michelle Lee wird in ihrer Wohnung brutal ermordet aufgefunden. Für das NYPD beginnt eine intensive Suche nach dem Täter - besonders, da das Opfer zur Polizeifamilie gehörte. Der Täter scheint den Tatort manipuliert zu haben, um die Ermittler in die Irre zu führen. Erst durch akribische Arbeit, Überwachungsvideos und DNA-Spuren können die Detectives die Lügen eines Verdächtigen entlarven.

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