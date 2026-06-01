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New York Homicide

Ein Doppelmord ohne Spuren

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 01.06.2026
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Ein Doppelmord ohne Spuren

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New York Homicide

Folge 16: Ein Doppelmord ohne Spuren

40 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Carmen Quinones und ihr Partner Ruben Frederick werden brutal ermordet in ihrer Wohnung in East Harlem aufgefunden. Carmens dreijährige Enkelin Ashley überlebt gefesselt. Die Ermittler stoßen auf merkwürdige Umstände: Carmens Exmann Justino wohnt mit seiner neuen Frau Maria im selben Haus. Über Rubens gestohlenes Handy gelangen die Detectives zu zwei Auftragsmördern.

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New York Homicide

New York Homicide

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