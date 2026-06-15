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New York Homicide

Das Werk eines Serienmörders?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 15.06.2026
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New York Homicide

Folge 19: Das Werk eines Serienmörders?

40 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Die 19-jährige Dora Almontaser wird erdrosselt in einer Wohnung in der Bronx aufgefunden. Die Ermittler sichern DNA-Spuren und einen Fingerabdruck. Fünf Jahre später wird die 25-jährige Angel Serbay auf ähnliche Weise ermordet - und die DNA-Proben stimmen überein. Trotz intensiver Ermittlungen vergehen weitere zwölf Jahre ohne Durchbruch. Der Fall wird neu aufgerollt, und mithilfe von moderner Technik kann die Polizei den Täter ausfindig machen.

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