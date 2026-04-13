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New York Homicide

Mord im Penthouse

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 13.04.2026
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New York Homicide

Folge 2: Mord im Penthouse

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Am Vorabend von Halloween im Jahr 2007 wird die Immobilienmaklerin der High Society Linda Stein ermordet aufgefunden. Da es keinen gewaltsamen Eintritt in die Wohnung gab, gehen die Ermittler davon aus, dass das Opfer ihren Täter kannte. Überwachungsvideos aus der Lobby liefern der Polizei schließlich den endgültigen Beweis, wer Stein umgebracht hat.

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