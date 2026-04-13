New York Homicide
Folge 2: Mord im Penthouse
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Am Vorabend von Halloween im Jahr 2007 wird die Immobilienmaklerin der High Society Linda Stein ermordet aufgefunden. Da es keinen gewaltsamen Eintritt in die Wohnung gab, gehen die Ermittler davon aus, dass das Opfer ihren Täter kannte. Überwachungsvideos aus der Lobby liefern der Polizei schließlich den endgültigen Beweis, wer Stein umgebracht hat.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH