New York Homicide
Folge 20: Verräterische Trophäen
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Die ukrainische Übersetzerin Irina Malezhik verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung in Brighton Beach. Da sie für Gerichte und Behörden geheime Dokumente übersetzt hat, schalten sich FBI und NYPD ein. Über Kreditkartenabrechnungen und Überwachungsvideos stoßen die Ermittler auf Dmitriy und Julia Yakovlev. Bei einer Hausdurchsuchung finden sie verstörende Trophäen: Schlüssel, intime Fotos und Damenunterwäsche.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH