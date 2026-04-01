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New York Homicide

Polizistenmord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 20.04.2026
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New York Homicide

Folge 3: Polizistenmord

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Im Sommer 1991 erschüttert eine brutale Mordserie New York City. Der pensionierte Polizei-Sergeant Robert Zink wird erschossen in einer U-Bahn gefunden. Die Ermittlungen führen zu weiteren Opfern: dem Taxifahrer Wah Lee und dem Pastor Kenneth Prill, der schwer verletzt überlebt. Dank eines entscheidenden Hinweises aus einem Gefängnis und der Aussage des überlebenden Pastors können die Täter ausfindig gemacht werden.

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