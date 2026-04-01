New York Homicide
Folge 3: Polizistenmord
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Im Sommer 1991 erschüttert eine brutale Mordserie New York City. Der pensionierte Polizei-Sergeant Robert Zink wird erschossen in einer U-Bahn gefunden. Die Ermittlungen führen zu weiteren Opfern: dem Taxifahrer Wah Lee und dem Pastor Kenneth Prill, der schwer verletzt überlebt. Dank eines entscheidenden Hinweises aus einem Gefängnis und der Aussage des überlebenden Pastors können die Täter ausfindig gemacht werden.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: NBC UNIVERSAL International GmbH