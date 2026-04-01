New York Homicide
Folge 5: Ich töte alle Mädchen
39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Im August 2016 geht Karina Vetrano in Howard Beach, Queens, joggen und kehrt nicht zurück. Ihr Vater findet sie Stunden später erwürgt im nahegelegenen Spring Creek Park. Die kleine Gemeinde ist entsetzt, die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Obwohl am Tatort DNA-Spuren gesichert werden, gibt es keine Übereinstimmung in den Datenbanken. Monatelang verfolgt die Polizei Hinweise, doch erst ein halbes Jahr später erinnert sich ein Ermittler an einen verdächtigen Mann.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH