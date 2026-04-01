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New York Homicide

Ich töte alle Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 27.04.2026
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New York Homicide

Folge 5: Ich töte alle Mädchen

39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Im August 2016 geht Karina Vetrano in Howard Beach, Queens, joggen und kehrt nicht zurück. Ihr Vater findet sie Stunden später erwürgt im nahegelegenen Spring Creek Park. Die kleine Gemeinde ist entsetzt, die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Obwohl am Tatort DNA-Spuren gesichert werden, gibt es keine Übereinstimmung in den Datenbanken. Monatelang verfolgt die Polizei Hinweise, doch erst ein halbes Jahr später erinnert sich ein Ermittler an einen verdächtigen Mann.

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