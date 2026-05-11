New York Homicide
Folge 9: Die Todespraxis
39 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Im April 2003 verschwindet die erfolgreiche Finanzanalystin Maria Cruz, die sich als Philippinerin den amerikanischen Traum erfüllte, spurlos. Als sie weder zur Arbeit erscheint noch ihre Familie vom Flughafen abholt, wird die Polizei eingeschaltet. Die Ermittlungen führen zu einem Mann, der sich als Dermatologe ausgibt, jedoch keine medizinische Zulassung besitzt. Er hat eine kriminelle Vergangenheit und ist bereits wegen illegaler Ausübung der Heilkunde aufgefallen.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH