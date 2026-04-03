FUSSBALL: Neymar Jr. Full Access - S1 E2Jetzt kostenlos streamen
Neymar Jr. Full Access
Folge 2: FUSSBALL: Neymar Jr. Full Access - S1 E2
17 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Begleite Neymar Jr. in seinem Alltag abseits des Fußballplatzes und erfahre, wie er seine hart verdiente Freizeit verbringt.
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Neymar Jr. Full Access
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen