No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 5: Renovierungsstau & Rasiernische
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Jennifer soll das Haus von Amanda und Jimmie in ein gemütliches Heim verwandeln, ohne dabei den Grundriss zu verändern. Das Budget beträgt 50.000 Dollar und die Zeit ist auf drei Wochen begrenzt. Die junge Frau nimmt die Herausforderung an und beginnt mit der Planung. Das Team um Jennifer startet mit den Umbauarbeiten, während die Renovierungsexpertin bereits über das nächste Projekt nachdenkt.
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
