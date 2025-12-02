Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

sixxStaffel 1Folge 10vom 02.12.2025
Folge 10: Blumen fürs Bidet

44 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Das junge Paar Leah und Brice erwartet ein Kind und wünscht sich eine neue Küche mit viel Stauraum. Zudem hat das Haus einen Pool mit einer Bar, die Jennifer ebenfalls umgestalten möchte, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Allerdings stoßen die Profis bei der Renovierung auf unerwartete Probleme. Ein Schädlingsbefall zwingt Jennifer dazu, kreativ zu werden, um das Budget einzuhalten und die Vision des Paares zu verwirklichen.

