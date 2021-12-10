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Ein weiter Weg zur weißen Wand

Ein weiter Weg zur weißen WandJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge vom 10.12.2021: Ein weiter Weg zur weißen Wand

45 Min.Folge vom 10.12.2021

Jennifer Todryk hilft ihrer alten College-Freundin Mallory bei ihrer Hausrenovierung, denn sie und ihr Mann Justin erwarten bald ihr drittes Kind und wünschen sich mehr Platz und Gemütlichkeit in ihrem Zuhause. Die Renovierungsexpertin hat zwei Wochen Zeit und 50.000 Dollar Budget, um das Beste aus dem dunklen Haus herauszuholen. Ihr Plan: Den Wohnbereich und die Küche mit einem neuen Anstrich und Möbeln heller und zeitgemäßer gestalten, das Bad modernisieren und die Waschküche aufmotzen.

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