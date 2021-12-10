Folge vom 10.12.2021
Ein weiter Weg zur weißen WandJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 10.12.2021: Ein weiter Weg zur weißen Wand
45 Min.Folge vom 10.12.2021
Jennifer Todryk hilft ihrer alten College-Freundin Mallory bei ihrer Hausrenovierung, denn sie und ihr Mann Justin erwarten bald ihr drittes Kind und wünschen sich mehr Platz und Gemütlichkeit in ihrem Zuhause. Die Renovierungsexpertin hat zwei Wochen Zeit und 50.000 Dollar Budget, um das Beste aus dem dunklen Haus herauszuholen. Ihr Plan: Den Wohnbereich und die Küche mit einem neuen Anstrich und Möbeln heller und zeitgemäßer gestalten, das Bad modernisieren und die Waschküche aufmotzen.
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
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