No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 24.04.2023: Küche, Bad & Eheglück
44 Min.Folge vom 24.04.2023
Jenn wird engagiert, um dem frisch verheirateten Paar Ann und Bobby dabei zu helfen, ein gemeinsames Zuhause zu schaffen, in dem sie sich eine Zukunft aufbauen können. Bobby hat Ann vor sechs Monaten geheiratet und ist in das Haus eingezogen, das sie schon seit zehn Jahren besitzt. Doch er fühlt sich bis heute wie ein Gast. Im Anschluss an eine erfolgreiche Umgestaltung nimmt Jenn ihre bisher schwierigste Kundin an: ihre dreijährige Tochter Vivienne. Es ist an der Zeit, ihr ein Kinderzimmer für “große Mädchen” zu designen, das mit ihr wachsen kann.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
