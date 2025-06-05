Zum Inhalt springenBarrierefrei
Notaufnahme: Samstagnacht

Stammkunden

DMAX
Folge vom 05.06.2025
Stammkunden

Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 05.06.2025: Stammkunden

44 Min.
Ab 12

Knapp 40 000 Menschen verlassen sich jedes Jahr bei medizinischen Notfällen auf die Belegschaft des Krankenhauses Landshut-Achtdorf. In der Samstagnachtschicht bekommen es die Ärztinnen und Ärzte in dieser Folge mit einem „Stammkunden“ zu tun, der wegen Herzrhythmusstörungen die Notaufnahme aufsucht. Auch die nächste Patientin ist keine Unbekannte. Die Frau klagt über starke Schmerzen. In Saarbrücken deuten die Bilder aus dem Computertomografen auf einen lebensgefährlichen Darmverschluss hin. Und eine alkoholisierte Frau tritt im Klinikum sehr aggressiv auf.

