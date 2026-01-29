Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 29.01.2026: Stichwunden
Der Oberarzt löst im Schockraum Alarm aus. Damit sind in der Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin auch die Teams der Anästhesie, der Inneren Medizin, der Neurologie und der Unfallchirurgie involviert. Das medizinische Personal versorgt in der Millionenmetropole nach einer Messerstecherei einen verletzten Patienten. Und die Sauerstoffsättigung im Blut eines obdachlosen Mannes sinkt auf alarmierende 83 Prozent. Der Patient wird zur Weiterbehandlung auf die Intensivstation verlegt. Und in Riesa ist ein Bewohner eines Altenheims gestürzt.
