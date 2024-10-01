NOTRUF
Folge vom 01.10.2024: Laura lauf
23 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Ein junges Pärchen will zu einem Konzert. Doch der Abend wird zum Albtraum, denn plötzlich hat der junge Mann ein Messer im Bauch stecken. - Es ist nicht leicht einzusehen, dass der Partner alt und vielleicht sogar vergesslicher wird. Aber wenn der körperliche Zustand einen Rettungseinsatz erfordert, sollte man eingreifen und sich Hilfe holen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1