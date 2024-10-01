Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Laura lauf

SAT.1Folge vom 01.10.2024
Laura lauf

Laura laufJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 01.10.2024: Laura lauf

23 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Ein junges Pärchen will zu einem Konzert. Doch der Abend wird zum Albtraum, denn plötzlich hat der junge Mann ein Messer im Bauch stecken. - Es ist nicht leicht einzusehen, dass der Partner alt und vielleicht sogar vergesslicher wird. Aber wenn der körperliche Zustand einen Rettungseinsatz erfordert, sollte man eingreifen und sich Hilfe holen.

Alle verfügbaren Folgen