NOTRUF
Folge vom 03.12.2024: Schlimmer geht immer
23 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Als Oliver Abels seinen Pool reinigt, trifft ihn ein elektrischer Schlag. Seine Familie kann den 46-Jährigen zwar aus dem Wasser ziehen, aber Notfallsanitäter Till Kraekel hat alle Hände voll zu tun, den stolzen Poolbesitzer davon zu überzeugen, dass er vielleicht in Lebensgefahr schwebt. - Als Wilma Krumme ihre Tochter Elisa schwer krank und in einem unfassbar schlechten Zustand vorfindet, rechnet sie mit dem schlimmsten ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1