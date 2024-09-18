Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 18.09.2024
Folge vom 18.09.2024: Vogelwild

23 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12

Das Wiedersehen alter Schulfreunde wird für Jan Hense zu einem Albtraum, der mit einem Notruf endet. Kurz darauf machen die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt große Augen. - Nachbarin Franka ist tief erschrocken, als sie das Gesicht von Peggy Reimann sieht. Wenig später geht der Notruf ein. Doch als die Retter die Wohnung betreten, erwartet sie hier erst der wahre Schrecken.

