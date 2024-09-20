Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Je oller, je doller

SAT.1Folge vom 20.09.2024
Je oller, je doller

NOTRUF

Folge vom 20.09.2024: Je oller, je doller

23 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12

Ihren 90. Geburtstag feiert Jutta Wörle noch mit ihrer Freundin, doch auf dem Rückweg passiert ein schlimmes Unglück, welches Rettungssanitäterin Andrea Krehan an ihre Grenzen bringt. - Ein entspannter Waldspaziergang mit ihren Vorschulkindern wird für Erzieherin Janine zum Albtraum, als der kleine Noah Eibennadeln zu sich nimmt. Was die Wenigsten wissen: Eibe ist schon in geringen Mengen hochgiftig. Kann Notfallsanitäter Stuart Schneider dem Kleinen helfen.

