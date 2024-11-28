Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 28.11.2024
23 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Wie schnell die gute Stimmung auf einer Party ins Gegenteil umschlagen kann, das muss Notfallsanitäterin Franziska Wege bei diesem Einsatz am eigenen Leib erleben. - Petra Grote hat Todesangst, denn sie hat plötzlich akute Atemnot und auch ihr Asthmaspray zeigt keine Wirkung. Marcus Hillegeist und sein Vater von der First Responder Unit werden gerufen, um der Nachbarin in Lebensgefahr zu helfen.

